Lof van Mazzù voor meerdere spelers na duel dat draaide rond efficiëntie: "Groep verdient een grote chapeau"

Nog maar eens mocht Felice Mazzù de vuisten ballen. Zijn ploeg legde de nodige efficiëntie aan de dag tegen KV Mechelen. Vanuit een goed collectief konden enkele spelers uitblinken. Mazzù spaarde de lof voor zijn spelers dan ook niet.

Tegelijkertijd besefte Mazzù wel dat de 2-0-eindstand niet alles vertelt. "Dit was een match die draaide rond efficiëntie. Het was geen evidente match, ook al was bij Mechelen de groep gereduceerd door blessures en een Covidgeval. Als je ziet hoeveel duels De Camargo op zijn leeftijd wint, dat betekent dat je het vuur nog in je hebt."

Volgens Mazzù is het ook logisch dat Union niet constant het overwicht heeft. "We gaan niet alle tegenstanders, die ons ook steeds beter kennen, domineren. We moeten daar nog progressie in boeken en misschien hier en daar iets veranderen." Het resultaat staat er wel: Union blijft marge behouden op de topteams. "We hebben 40 punten, de groep verdient een grote chapeau. We verdienen om daar te staan."

Moris, Teuma en Mitoma scoren punten

En wanneer je het als ploeg goed doet, kunnen er ook spelers individueel uitblinken. "Er stond een grootse Anthony Moris in doel. Teuma is een speler die ons creativiteit bijbrengt, assist geeft, doelpunten maakt en zijn verdedigend werk doet. Mitoma doet alles wat we van hem mogen vragen. Hij heeft de energie om zijn aanvallende acties te brengen, maar hij speelt voor de ploeg, dat is voor mij het belangrijkste."

Het is dus wel duidelijk: Union is veel meer dan enkel de tandem Undav - Vanzeir vooraan. "Er wordt veel gepraat over onze aanval en dat is goed. Maar we hebben ook andere spelers die het goed doen."