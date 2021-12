Hevige concurrentiestrijd bij Union en ook complimenten voor KV Mechelen: "Geweldige spelers en goede tactiek"

Eén van de zaken die Union helpen om het sprookje te laten duren, is de concurrentiestrijd. Vooral centraal in de verdediging. Mazzù verwoordt het als volgt: "Er zijn vier titularissen voor drie posities." Hij durft dus wel geregeld op één van die drie posities een wijziging doorvoeren.

"Er is een geweldige competitie tussen ons vier", zegt de Deense verdediger Jonas Bager. "Ik heb er eens naast gestaan, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden ook en nu Ismaël Kandouss ook. Het is nooit leuk, maar het helpt om ons allen op scherp te houden. Je voelt een positieve druk als je weet dat er iemand anders klaar staat om je plek in te nemen. Het helpt ons om mekaar naar een hoger niveau te pushen."

Het heeft volgens hem dus alleen maar voordelen. "Je moet presteren, want je bent niet zomaar zeker dat je match na match in de ploeg staat. In het andere geval speel je misschien wat te relaxed. Als je op de bank zit, weet je dat je moet presteren om daar weer af te geraken, maar je weet ook dat je kansen krijgt."

© photonews

Tegen KV Mechelen viel Kandouss naast de basiself. "Het is niet makkelijk om op de bank te zitten. Het zorgt voor wat frustratie, maar de ploeg doet het goed en haalt resultaten. Alle centrale verdedigers hebben al eens op de bank gezeten. Het is duidelijk dat er vier spelers zijn die verdienen te spelen, het is niet altijd makkelijk voor de coach om keuzes te maken. Je moet die keuzes accepteren."

En wat met de automatismen? "Voor de automatismen is het altijd beter om met dezelfde mensen te spelen. We kennen mekaar nu anderhalf jaar of langer. Als we naar een andere samenstelling gaan, voelt het nog altijd natuurlijk aan", verzekert Bager. "De automatismen, die blijven. Op dat vlak stelt zich geen probleem", ziet ook Kandouss er geen graten in.

Photonews

Opvallend is dat de defensie net tegen Mechelen de nul wist te houden. "We spelen eigenlijk niet graag tegen Mechelen", geeft Bager toe. "Omdat we er vorige keer van verloren hebben, maar nu hebben we onze revanche beet. De coach haalde dat revanchegevoel ook in zijn speech aan." Dat is uiteraard ook ergens een vorm van respect voor de Mechelaars. "Ze hebben geweldige spelers en ook een goed tactisch concept."