Een plotse 1 op 9, weegt blessurecrisis zwaar op KV Mechelen? "We hebben het goed proberen oplossen"

Enkele weken geleden stond KV Mechelen op amper een paar puntjes van plek twee. Een blessurecrisis maakt het Malinwa sindsdien moeilijk. De kern is wel vrij breed, maar voor de verplaatsing naar de leider ontbrak er wel erg veel volk.

Vanlerberghe, Van Damme, Hairemans, Druijf, Cuypers, Engvall: allemaal potentieel belangrijke spelers voor KV in de lappenmand. Daarnaast zijn er nog enkele langdurig geblesseerde youngsters, was Coucke het afgelopen weekend geschorst en zaten Bateau en Kaya thuis met corona. Dan wordt de spoeling wel heel erg dun.

"Er waren echt veel afwezigen", kon Nikola Storm er niet omheen. "We hebben het goed proberen oplossen. Je zag ook wel dat er echt een ploeg op het veld stond. Het is gewoon zuur." Bankzitters zijn inmiddels titularissen geworden, dan kan van op die bank niet meer die extra bijdrage komen. "Op zich speelt dat niet echt mee", maakt Storm zich sterk.

Ook zonder alle afwezigen nog volop strijd geleverd

De linkerflankspeler baseert zich hierop voor het niveau dat KV Mechelen uit bij Union haalde in de tweede helft. "Het is altijd leuk als je een frisse kracht kunt inbrengen die het verschil kan maken. Ik denk dat iedereen wel met volle drive iets probeerde te doen aan de achterstand. Dat resulteerde ook in kansen. Op zich heb ik wel het gevoel dat we er tot minuut 92-93 voor gestreden hebben."

Opvallend: trainer Wouter Vrancken voerde geen enkele vervanging door. "Het uitblijven van wissels wijst misschien op de afwezigen, maar aan de andere kant speelden we in die periode dominant. De keeper van Union trapte de bal zo danig ver dat Union elke keer op de counter kon tegenprikken. Op zich hadden we op dat moment in het spel de bovenhand en ik denk dat de trainer dat ook zo aanvoelde."