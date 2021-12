Ondanks nederlaag is Vrancken niet ontevreden en wisselt hij geen enkele keer: "Kwetsuren niet als excuus inroepen"

Wouter Vrancken was niet ontevreden over het spelniveau van KV Mechelen uit bij Union. Een wissel voerde de trainer niet uit, dat lag dan weer vooral aan de vele afwezigen en het wedstrijdscenario. De reden voor de nederlaag zocht Vrancken bij een gebrek aan efficiëntie.

"We waren niet efficient genoeg", stelde Wouter Vrancken vast. "In de eerste helft speelden we degelijk. We waren wel iets te nerveus aan de bal, waardoor we de ruimtes niet konden benutten. We kregen toen ook wel al één à twee goede kansen. We hebben bijgesteld aan de rust en in de tweede helft hebben we de ruimtes wel goed ingevuld. We waren in die periode redelijk dominant en creëerden heel veel kansen."

Goede prestatie maar geen doelpunten

"Als je niet scoort, kun je niet winnen", kwam Vrancken met een voetbalwaarheid om u tegen te zeggen op de proppen. "Los van het maken van de doelpunten was de prestatie zeker goed. Het is jammer voor de jongens dat we geen resultaat hebben, ze hebben er alles aan gedaan. Ik ben niet ontevreden over wat we laten zien hebben."

Enkele gevaarlijke fases in de kleine rechthoek, een reuzenkans voor Storm, de kopbal van De Camargo. Er waren wel degelijk mogelijkheden om meer uit deze moeilijke verplaatsing te halen. "Uit onze kansen moet je gewoon scoren. Als je niet scoort, kun je ook geen aanspraak maken op de punten."

Niet wisselen om te wisselen

Opvallend: Vrancken deed geen enkele vervanging in een wedstrijd die uitdraaide op een nederlaag. De KVM-trainer moest dan ook een resem spelers missen. "We gaan de kwetsuren niet als excuus inroepen. Ik had geen aanvallende spelers op de bank. Als ik een vervanging had gedaan, was het een wissel om te wisselen."

Daar zag Vrancken het nut niet van in. "Ik vond bijvoorbeeld Vinny Souza goed spelen op het middenveld. Het had geen zin om Samuel Gouet daar ineens te zetten. Net zoals het geen zin had om een verdedigende speler te brengen om een aanvaller eraf te halen."