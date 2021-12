Eupen verslaat rode lantaarn Beerschot met 1-0: wedstrijd met twee gezichten

Eupen heeft Beerschot verslagen met 1-0. De panda's pakken hun eerste zege sinds speeldag 10.

Beerschot begon goed aan de wedstrijd, maar de aanvallers waren niet scherp genoeg. Shankland, Suzuki en Vaca konden alledrie Himmelmann niet kloppen. Suzuki miste een één op één kans, maar ook middenvelder Caicedo en rechtsachter Halaimia verprutsten grote kansen. Ook Eupen kon dreigen in een eerste helft die goed op en neer ging. Nuhu was de gevaarlijkste man, maar het was Agabdou die op een hoekschop de 1-0 binnenwerkte. Dat was dan ook de ruststand.

Saaie tweede helft

De tweede helft was de moeite niet waard. Geen van beide ploegen kon een kans bij elkaar voetballen. Er werden veel duels uitgevochten en dat kwam het spelniveau niet ten goede. Eupen speelde begin dit seizoen mooi voetbal, maar de laatste weken is het toch vooral knokken.

Slotoffensief(je)

Beerschot probeerde in de slotminuten Eupen nog te bedreigen, maar verder dan enkele hoekschoppen kwam de laatste in de stand niet. De Ratten dreigen de verliezer van het weekend te worden want rechtstreekse concurrent Cercle Brugge heeft de drie punten gepakt op bezoek bij STVV. Cercle loopt zo 10 punten uit op Beerschot en steekt Zulte Waregem voorbij.