"Beste 20 minuten van het seizoen": Beerschot verdiende meer volgens Joren Dom

Joren Dom speelde een degelijke wedstrijd tegen Eupen, maar zijn ploeg blijft achter met nul punten. Beerschot verdiende meer volgens hem.

“We hebben misschien wel onze beste eerste 20 minuten van het seizoen gespeeld. We hadden kans na kans, 7 uitgespeelde in totaal in de eerste helft. Zij scoren dan op een corner. In de tweede helft ontbrak het aan een plan. Er was te veel paniek, we wilden het te graag. Ik mis een beetje geloof en volwassenheid in de ploeg. Dat is al heel het seizoen zo. Daar moeten we echt aan werken."

Stevige woorden van Dom. Woensdag gaat Beerschot op bezoek bij Standard.