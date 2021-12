Coaches reageren na bizarre rode kaarten in #KVKOHL: "Bewijzen voetbal hier geen dienst mee"

De man van de match in Kortrijk - OH Leuven was misschien wel een man die helemaal niet in Kortrijk te zien was.

De man van de match was namelijk misschien wel Nicolas Laforge, die ref Vergoote twee keer naar het scherm haalde voor rode kaarten - (lees het HIER nog eens na). Na de wedstrijd hadden ook de coaches wel een en ander te vertellen over de fases, al wilden ze ook niet té hard zijn. "Palaversa probeert de bal te spelen en doet dat ook en dan raakt hij ook Malinov. Het is streng wat mij betreft, maar ik wil deze fase niet te veel bespreken achteraf. Ik denk wel dat als er een fout of een gele kaart volgt, dat de VAR dan niet meer zou tussenkomen", aldus Karim Belhocine. Trap op bal En ook de rode kaart van OH Leuven was streng: "Er is contact, zeker, maar Sory Kaba trapt gewoon op de bal. We bewijzen het voetbal er geen dienst mee, het moet een mannensport blijven op een al slijkerig veld." "Maar goed: het is geen verwijt naar de scheidsrechter, de VAR neemt dat op zich. Ik was ook verrast met het rood vroeg in de match voor de tegenstander, al heb ik die fase niet gezien en moet ik me daarin onthouden", pikte Marc Brys in.