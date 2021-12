Christian Brüls reageert laconiek op afgekeurd doelpunt: "Zag dat meneer Boucaut in het VAR-busje zat... Dan schrik ik er niet van"

Christian Brüls bleef in de tweede helft ijzig kalm om vanop de stip de gelijkmaker tegen de touwen te trappen. Na de 1-2 van Matondo maakte Cacace diep in blessuretijd de 2-2 . De VAR zag echter buitenspel van Suzuki, waardoor STVV voor de derde wedstrijd op rij puntenloos achterblijft.

"Het was weer zo'n fifty-fifty moment, hé... Toch vind ik het vooral raar dat het weer zes minuten duurt vooraleer ze tot een beslissing komen", zuchtte Christian Brüls voor de camera van Eleven Sports.

De spelmaker leek zich op de oppervlakte te houden over deze discutabele en wedstrijdbepalende fase, maar liet zich daarna toch gaan. "Ik heb wel gezien dat meneer Boucaut in het busje zit, dus eigenlijk verbaast me dit niet. Ik heb die man niet graag. Het zit er altijd tegen met hem", laat Brüls weinig aan de verbeelding over.

"Misschien is dat pech, maar het is gewoon zo. Telkens als hij een van de scheidsrechters is, zit het tegen. Waarmee ik niet wil zeggendat we hier door hem verliezen. Zo'n beslissing zit mee of zit tegen, en vandaag zat het weer tegen", besluit Brüls.