STVV voert in extremis keeperswissel door: Kenny Steppe onder de lat tegen Cercle Brugge

Sint-Truiden kende zaterdag een enerverende avond tegen Cercle Brugge. Cacace leek de Kanaries diep in blessuretijd een punt te bezorgen, maar de VAR zag buitenspel.

Ook bij Kenny Steppe (33) liepen de frustraties erg hoog op. De Antwerpenaar kreeg pas zaterdag te horen dat hij tussen de palen zou staan. Eerste doelman Daniel Schmidt meldde af omwille van privé-redenen, zo liet coach Bernd Hollerbach voor aanvang van de match weten.

Voor Steppe was het de eerste basisplaats in de competitie sinds 18 april, toen Anderlecht met 0-1 kwam winnen op Stayen.

De ervaren Antwerpenaar mocht terugblikken op een puike wedstrijd. Zo hield hij zijn ploeg in de eerste helft twee keer recht op unieke mogelijkheden van Deman en Matondo. In de tweede helft kwam Steppe onzacht in aanraking met Konaté. De doelman had last van de knie, maar kon de wedstrijd alsnog uitspelen.