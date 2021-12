Anderlecht geraakt onder stoom: "Tegen Charleroi hebben we de klik gemaakt"

Christian Kouame heeft zijn vierde doelpunt gescoord in de competitie. Tegen Seraing maakte hij er in beker en competitie drie in tien dagen. Van een favoriete tegenstander gesproken.

Kouame laat zich steeds meer gelden naast Zirkzee. De Nederlander is de meer verfijnde van de twee, de Ivoriaan de werker en beuker. Het klikt tussen hen op en naast het veld, maar dat heeft wel een tijdje geduurd. "Weet je wanneer de klik gekomen is? Op het veld van Charleroi. Toen beseften we dat het enkel collectief kon gebeuren. We moeten in groep aanvallen en verdedigen."

Zo'n rustige avond, dat hadden ze bij Anderlecht dit seizoen nog niet meegemaakt. "(lacht) Nee, het ging vlot. We stonden er vanaf het begin", knikte Kouame. "Dit moet een boodschap zijn voor de rest van het seizoen. Als we er vanaf de eerste minuut invliegen, maken we het onszelf een pak makkelijker. Maar we geraken er wel."