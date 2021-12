Eindelijk een reeksje en veel positiviteit bij Anderlecht en Kompany: "Deze prestatie verrast me niet, maar tegen de volgende tegenstander moet het nog beter"

Als je al twee jaar zoveel miserie over je kop gekregen hebt, ben je als trainer enorm blij dat je eens een op papier makkelijke match ook makkelijk wint. Vincent Kompany had alle reden om tevreden te zijn na de prestatie tegen Seraing.

Kompany moest de voorbije weken veel vragen beantwoorden over zijn verdediging, die veel goals slikte. Tegen Seraing hield zijn ploeg voor het eerst in drie maanden de nul. "En weet je, als voormalig verdediger doet dat me nog het meest deugd. Ik droeg vanaf mijn zes jaar het shirt van Anderlecht en ik weet dat veel scoren de cultuur van de club is. In het kader van de club ben ik dan ook blij dat we veel scoorden, maar mijn hart als verdediger is nog blijer dat we niks binnen kregen", lachte hij.

"De ploeg was sereen. We hebben veel kansen gecreëerd en weinig tegen gekregen. Dat zoek je altijd in een match. Deze prestatie verrast me wel niet, want ze hebben hard gewerkt om hier te komen. De lat werd elke dag wat hoger gelegd. Ja, ze amuseerden zich, maar daar heb ik eigenlijk nooit over te klagen gehad. Die beleving is elke dag op training te zien. Ik weet dat we geen perfecte prestaties neerlegden, maar over de spelvreugde was er geen twijfel."

Eerlijk? Op dit moment 'je m'en fou de Bruges'

Met alleen maar positieve zaken, want ook invallers Raman en Ait El Hadj pikten hun doelpuntje mee. "Wat ik vond van de prestatie van Benito? Het is moeilijk om er vandaag eentje uit te pikken. Iedereen is goed ingevallen. (knipoogt) Maar ik bereid me de komende weken al voor op de vraag: waarom start Benito niet? Of Yari? Of Ait El Hadj? Dat zijn leuke problemen."

Dinsdag wacht nog een match tegen STVV vooraleer volgende zondag de topper tegen Club Brugge op het programma staat. Bestaat de kans niet dat de spelers al te veel met die kraker in hun hoofd gaan zitten? "Als de spelers de cultuur van de club begrijpen - en ik heb de indruk dat ze dat steeds meer doen - weten ze dat ze elke minuut à fond moeten gaan. Het is ook wij tegen onszelf. Tegen de volgende tegenstander moeten we nog beter doen, zonder naar de naam te kijken. Eerlijk, op dit moment 'je m'en fou de Bruges'."