Op wie hoopt u voor Gent in Conference League? "Laat maar komen" en "Tonen dat we ook tegen grote ploegen mannetje kunnen staan"

Op maandagnamiddag wordt er geloot voor diverse Europese bekers. Er zit nog geen Belgisch team in de potten, want AA Gent is door groepswinst al zeker van de volgende ronde in de Conference League. Ze kunnen daarin wel heel wat topploegen loten.

"We hopen op een mooie loting, want we willen na Nieuwjaar tonen dat we ook tegen sterkere ploegen ons mannetje kunnen staan", aldus Gianni Bruno.

Een gevoel dat ook leefde bij Alessio Castro-Montes: "We hebben mooie cijfers neergezet in de Conference League met 13 op 18 en het had nog meer kunnen zijn. We kijken uit naar de volgende ronde."

Laat maar komen

"Het zullen grote namen zijn waar we gaan tegen moeten spelen, maar ik heb het liever zo. Laat maar komen zou ik zeggen", is ook Hein Vanhaezebrouck duidelijk.

"We gaan er hopelijk een drukke maand maart van maken, want we willen ook door in de Beker van België en dan is er ook een terugmatch van de halve finales in die maand."