Bernd Storck ziet positieve zaken ondanks nederlaag: "Al veel beter dan tegen Wien" en "Tijd nodig, maar die hebben we niet"

KRC Genk heeft na de nederlaag tegen Rapid Wien ook zijn tweede wedstrijd onder Bernd Storck verloren. De coach zag het evenwel optimistisch in na het treffen.

"Ik heb positieve dingen gezien in het team. De organisatie was goed en dat tegen een topploeg, maar we konden de druk niet opbouwen om zelf tot kansen te komen", aldus Bernd Storck na de match.

Al beter dan tegen Rapid Wien

"We hebben nog niet de power om 90 minuten op deze manier te gaan spelen. Maar we speelden al veel beter dan tegen Rapid Wien. We hebben tijd nodig, ook al krijgen we die niet."

"Maar goed: we hebben goed gespeeld, kansen is iets anders. Iedereen was positief, iedereen heeft goed gespeeld en het gaat goedkomen in de vele matchen die we nog gaan spelen. Meer spelers hebben hun verantwoordelijkheid genomen."