Vanhaezebrouck ziet het positief in: "Leiders staan op" en "Als je ziet hoe hij zich aan het ontwikkelen is ..."

Efficiëntie? Dat blijft een manco bij KAA Gent. Maar op andere gebieden ziet Hein Vanhaezebrouck wél de nodige vooruitgang.

"Ik heb vaak gezegd dat we maturiteit misten om dit soort matchen tot een goed einde te brengen, maar er zijn leiders aan het opstaan", vindt de coach van de Buffalo's.

"Achterin zie ik spelers als Bolat, Ngadeu, Okumu en Hanche-Olsen meer en meer verantwoordelijkheid nemen."

Goede weg

"Onze flanken waren opnieuw sterk, als je ziet hoe De Sart zich aan het ontwikkelen is. Ik zie beterschap, al kunnen we in balbezit nog verbeteren."

"Het zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar we zitten op de goede weg. We hebben kansen afgedwongen, maar niet afgewerkt. De spitsen zaten iets minder fris, maar werkten hard. Het is geen kritiek, maar een momentopname."