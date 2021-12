Gent wint, maar beseft het werkpunt: "Daardoor blijft het bibberen en dat is niet nodig"

AA Gent won met 1-0 van KRC Genk, maar had de match vroeger kunnen doodmaken. Julien De Sart werd uiteindelijk de matchwinnaar, doelman Sinan Bolat was blij met de clean sheet.

"Mijn schot? Mijn vader heeft me de basis geleerd, maar ik heb er hard aan gewerkt om zo te trappen naar doel", aldus matchwinnaar Julien De Sart.

"Het was een belangrijk doelpunt, maar we hadden het vooral opnieuw moeilijk dat we niet meer scoorden inderdaad. Zes goals is qua statistieken al mijn beste seizoen, maar we willen altijd meer."

Efficiëntie

Een gevoel dat ook leefde bij Sinan Bolat: "We domineren bijna altijd en kunnen veel kansen ontwikkelen, maar er is weinig efficiëntie."

"We hebben wat geluk met de lat twee keer deze keer, ook vorige week tegen Leuven al. Dat we het niet vroeger afmaken betekent dat we bibberen tot het einde. We scoren te weinig, we moeten de match sneller doodmaken."