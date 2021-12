Gewisseld tegen Racing Genk, zo goed als zeker niet van de partij tegen Mechelen

AA Gent won zondagavond van Racing Genk, maar zag aanvoerder Vadis Odjidja wel geblesseerd uitvallen.

Vadis Odjidja werd al voor het uur gewisseld tegen Racing Genk. Hij zou last hebben gehad van de hamstrings.

“De eerste helft moet hij al iets gevoeld hebben, want in de rust was hij bij de dokter geweest. Het was slim van hem om er tijdig uit te stappen. Anders waren we hem weer langer kwijt. Ik denk niet dat het een zware blessure is”, zei coach Hein Vanhaezebrouck achteraf.

Volgens Het Nieuwsblad zal Odjidja er woensdag niet bij zijn in de midweekmatch op bezoek bij KV Mechelen.