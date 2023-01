Kompany shopt opnieuw in België: verdediger onderweg naar Burnley om medische testen af te leggen

Ameen Al-Dakhil heeft gisteren waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor STVV gespeeld. De 20-jarige verdediger is op weg naar Burnley, dat al een tijdje interesse toont.

STVV verloor woensdagavond van Zulte Waregem en lijkt nu ook zijn beste verdediger te verliezen. Ameen Al-Dakhil is volgens de welingelichte Waalse journalist Sacha Tavolieri onderweg naar Burnley om er zijn medische testen af te leggen. Er zou ook al een akkoord zijn tussen de clubs.

De marktwaarde van Al-Dakhil ligt op zo'n drie miljoen euro, maar waarschijnlijk vangt STVV er meer voor. Al Dakhil ruilde in 2016 de jeugd van Anderlecht voor die van Standard, maar verhuisde in januari 2022 naar Limburg, waar hij grote indruk maakte. Dat is ook Kompany opgevallen.