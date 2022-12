Zulte Waregem schiet zich andermaal in de eigen voet, makkelijke zege STVV

STVV kon tegen Zulte Waregem naar het linkerrijtje in het klassement springen, terwijl het voor Essevee eens te meer alle hens aan dek was en is.

STVV wist te stunten in de Beker van België tegen Club Brugge, Zulte Waregem van zijn kant had het heel lastig in Deinze. Binnen enkele weken is er een Waregem een kwartfinale tussen beide teams, eerst was het toch zaak om puntjes te sprokkelen.

Degradatiestrijd

Konaté en Al-Dakhil (ziek) verdwenen uit de basis bij de thuisploeg, waardoor de 18-jarige Ferre Smets zijn basis maakte in de basis. Ook Hayashi was nieuw, Mbaye Leye kon opnieuw rekenen op Zinho Gano voorin en bracht ook onder meer Lopez en Sormo tussen de lijnen.

© photonews

© photonews

Die laatste zou een negatieve hoofdrol opeisen, door nog voor rust na een knullige fase met Derijck aan de noodrem te gaan hangen en zo met een rode kaart van het veld te moeten. Toen stond het bovendien al 1-0 voor de thuisploeg dankzij Hayashi, die op het halfuur oog in oog met Bostyn niet twijfelde.

Kelk en bodem

Essevee leek nog voor de rust al de kelk tot op de bodem te moeten ledigen, maar de 2-0 van de jonge Smets werd afgekeurd door voorafgaand buitenspel na een corner. De bezoekers waren overigens wel heel goed aan de match begonnen, maar alles zakte ook snel opnieuw in elkaar.

© photonews

© photonews

Na de pauze drongen de Kanaries met een mannetje meer eigenlijk niet echt aan. Het hield een onmondig Zulte Waregem makkelijk ver van het eigen doel en prikte bijwijlen gevaarlijk tegen. Gianni Bruno (ex-Essevee) deed halfweg de tweede helft de boeken dan toch dicht.

Hayashi kwam nog dicht bij de 3-0, maar miste. Bostyn had tussendoor hier en daar nog uitgepakt met een goede redding om ook erger te voorkomen, maar Zulte Waregem zal in operatie redding nog zwaar moeten uitpakken in 2023.