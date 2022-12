Cercle-trainer Muslic hekelt arbitrage na gelijkspel in Mechelen: "Dat is toch allemaal enorm verwarrend?"

Cercle Brugge begon goed aan de partij tegen KV Mechelen en kwam snel op voorsprong. Maar uiteindelijk moest de vereniging tevreden zijn met een felbevochten punt achter de kazerne.

"Het was een spectaculaire wedstrijd met alles erin", opent Muslic op de persconferentie na KV Mechelen-Cercle Bugge. "We startten enorm agressief om hen fouten te laten maken in de opbouw. Dat lukte ook met een snel doelpunt van Denkey maar verder controleerden we nagenoeg alles in de eerste 20 minuten", analyseert hij.

De thuisploeg moest duidelijk groeien om in de wedstrijd te komen maar dat lutke langzaam maar zeker. "Ze schakelden wat om met Mrabti die meer tussen de lijnen ging spelen en ze kwamen beter in de wedstrijd. Maar nog voor de rust scoren we een prachtig tweede doelpunt dat wordt afgekeurd. En hoe dat gebeurde stoort mij", klinkt het.

© photonews

"De scheidsrechter staat op één meter van de mogelijke fout en fluit niet. Even later ligt de bal in de goal, komt de VAR tussen en blijkt het toch een fout te zijn. Dat vind ik allemaal enorm verwarrend, waarom fluit hij dan niet voor een fout wanneer hij er staat?", zucht de Oostenrijker.

In de tweede helft werd de opdracht om de voorsprong vast te houden snel moeilijker toen Deman rood kreeg. "We startten opnieuw goed maar na die rode kaart moesten we bijna een hele tweede helft verdedigen. Na die 1-1 leek er wel iets in de lucht te hangen en kwamen ze ook enorm dicht bij een tweede doelpunt maar uiteindelijk moeten we wel blij zijn met een punt na een felbevochten wedstrijd", concludeert Muslic.