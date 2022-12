Storm maakt eindelijk eerste doelpunt van het seizoen tegen Cercle: "Maar in topvorm hadden het er meer kunnen zijn vanavond"

Meer dan 1250 minuten heeft hij er dit seizoen op moeten wachten. Maar eindelijk staat er dit seizoen een doelpunt achter de naam van Nikola Storm. Dat was echter enkel goed voor een punt van KV Mechelen, geen driepunter.

De thuisploeg had het in de openingsfase flink lastig met Cercle Brugge dat na 5 minuten op voorsprong kwam. Ook Storm zag dat het lastig was. "Ze zetten hoog druk in het openingskwartier en daar hadden we het wel lastig mee maar daarna herstelden we het evenwicht wel", analyseert Storm.

Hard gewerkt op stage

En zeker in de tweede helft, toen Cercle met 10 viel, was het overwicht voor KVM. Dat leverde hen de gelijkmaker op en een stevig slotoffensief met een gemiste penalty. "In het verleden hadden we het vaak lastig tegen 10 man of tegen een laag blok om oplossingen te vinden", vindt hij.

"Maar daar hebben we de voorbije stage heel hard op getraind en dat laat zich zien vandaag. Er was meer beweging, we vonden vaker de vrije man. En als het een beetje mee zit, win je hier vandaag met 3 of 4-1", gaat Storm zuchtend verder.

Tikkeltje geluk

Dat ene doelpunt voor Storm hadden er ook evengoed 2 of 3 kunnen zijn. De winger trof ook nog twee keer de lat en zag een schot van hem door Thibo Somers gekeerd worden of de ommekeer was een feit voor De Kakkers.. "In topvorm had ik er wel eentje meer gemaakt wellicht. Maar ik ben met veel kwaaltjes aan het seizoen begonnen en vaak ontbrak dat tikkeltje geluk voor een goal", besluit hij.