Steven Defour zag zijn ploeg groeien tijdens wedstrijd maar moet vrede nemen met een punt: "Verwijt Malede niets na penaltymisser"

De wedstrijd begon lastig voor KV Mechelen maar uiteindelijk mochten ze toch aanspraak maken op meer dan het ene punt dat ze pakken tegen Cercle Brugge.

KV Mechelen maakte het zichzelf knap lastig door na 4 minuten al op achterstand te komen tegen Cercle Brugge. "We speelden niet snel genoeg door hun pressing en kwamen zo in de problemen. Tegen een ploeg zoals Cercle is het heel lastig eens je achter komt, ze wonnen 6 van hun laatste 8 wedstrijden en dan moet je even herstellen van die opdoffer."

Dat duurde tot ongeveer halverwege de eerste helft, wanneer KV Mechelen meer rust aan de bal kreeg. Het lukte echter pas in de tweede helft, tegen 10 man, dat KV Mechelen op gelijke hoogte kon komen. Net voor de rust werd het zelfs 0-2 maar werd het doelpunt afgekeurd door een "verwarrende" VAR-interventie volgens Cercle-trainer Muslic. "Ik snap hem wel", is Defour eerlijk. "De ref staat er heel kort op dus waarom ziet hij het dan niet of het al dan niet een fout is."

"Malede pakt verantwoordelijkheid op"

In de 70e minuut vond KV Mechelen dan toch de gelijkmaker. "Ik heb mijn spelers regelmatig moeten aanmanen om kalm te blijven voor dat doelpunt. Uiteindelijk maken we ook bijna nog de 2-1 maar die wou niet vallen. Dat Malede hem mist? Ik verwijt hem niets. Hij gaf aan dat hij zich goed voelde en hij had er ook eentje gescoord tegen Espanyol. Ik wil spelers die een penalty willen nemen want je pakt zo toch ook wel wat verantwoordelijkheid op", besluit Defour.