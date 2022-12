Steven Defour met kopzorgen achterin nu ook Peyre bijna weg is: "Hopelijk snapt de club mij"

Thibaut Peyre lijkt in januari te zullen vertrekken bij KV Mechelen en de plekjes achterin zijn al zo dun bezaaid Achter de Kazerne. Dat beseft trainer Steven Defour zelf maar al te goed.

Op papier heeft KV Mechelen 5 centrale verdedigers. Genoeg als je met 4 achterin speelt aangezien de centrale positie dubbel bezet is. Maar de realiteit oogt toch anders in Mechelen.

Hoge blessurelast

Tegen Cercle Brugge vormden Lavalée en Bates het hart van de defensie. Bates is een vaste waarde maar voor Lavalée was het door blessures al van augustus geleden dat hij nog eens aan een wedstrijd startte.

Vanop de bank kwam Alec Van Hoorenbeeck op het veld maar hij nam de plaats van Bijker in op de linksback en dus niet centraal. Verder heeft Defour nog Jordi Vanlerberghe en Thibault Peyre ter beschikking. Nu ja, ter beschikking... Vanlerberghe liet voor het WK een preventieve ingreep doen aan een hartkwaal en is nog niet terug fit terwijl Peyre gisteren ook niet in de selectie zit en lijkt te vertrekken voor een avontuur in Saoedi-Arabië.

"Maak de rekening maar", zuchtte Steven Defour op de persconferentie na KVM-Cercle. "Ik wil liever drie man erbij dan dat er iemand weggaat. Ik snap Thibaut en ik snap het standpunt van de club. Maar ik hoop dat de club mij en mijn technische staff ook begrijpt wanneer ik zeg dat ik er liever wat spelers bij zie komen?", vraagt hij zich luidop af.