Majecki blijft bescheiden na derde penaltysave van het seizoen: "Tikkeltje geluk"

Als we naar de statistieken kijken, had KV Mechelen altijd moeten winnen van Cercle Brugge. Maar dat was zonder doelman Radoslaw Majecki gerekend.

Het balbezit was 68%-32%, KV Mechelen had 20 schoten waarvan 9 op doel en Cercle Brugge amper 4 op doel. Achtmaal werd zo'n schot op doel gered door Majecki maar het schot van Storm voor de 1-1 kon hij niet keren. "Een beetje een stomme goal want een doelpunt tegen na een stilstaande fase is altijd jammer", vindt de doelman zelf.

"Maar uiteindelijk ben je wel nog tevreden met een punt tegen een lastige tegenstander op verplaatsing. In de eerste helft was het fifty-fifty maar toen we met tien vielen werd het enorm lastig", beseft Majecki maar al te goed.

In het slot pakte hij ook nog eens uit met een penaltysave, zijn derde al dit seizoen nadat hij er ook al eente pakte tegen Charleroi toen het 1-0 stond voor Cercle en de vereniging met 4-1 won uiteindelijk. Ook tegen KV Oostende stopte hij er eentje maar kon hij later niet voorkomen dat KVO nog gelijkmaakte (via een andere strafschop). "Dat is ook gewoon een beetje geluk hebben. Uiteindelijk doe ik ook maar gewoon mijn job tussen de palen", is Majecki bescheiden.

Groep had trainerswissel nodig

Na een lastige seizoensstart is de vereniging helemaal opgeklommen naar de buik van het klassement en mag het een plek in de top 8 ambiëren. De klik is duidelijk gemaakt bij Cercle: "De groep hangt heel goed aan elkaar, ook de staff en de keeperstrainers. We voelen ons één grote familie binnen de club. Misschien had de groep die trainerswissel mentaal wel nodig om die ommekeer te kunnen realiseren want na een slechte start zijn we nu aan een lange ongeslagen reeks bezig", besluit hij.