Antwerp herhaalt net geen mirakel van Vitosha Sofia maar zet 3-1 wel om naar 3-3 in het slot tegen Westerlo

Antwerp is maar ternauwernood ontsnapt aan een nieuwe nederlaag in de competitie. Westerlo leek lang op weg naar de overwinning maar in de laatste 5 minuten maakte Antwerp nog gelijk door twee keer te scoren.

Antwerp beste ploeg in openingsfase

Van Bommel koos ervoor om met Janssen én Frey de wedstrijd aan te vatten en zijn ploeg in een 3-5-2 op te stellen met Stengs mee op de driehoek centraal. Dat leek in het begin van de partij ook zijn vruchten af te werpen. Antwerp zette goed druk op Westerlo om hen het spelen te beletten wat na twee minuten al een gevaarlijk schot van Stengs opleverde maar Bolat ging goed plat.

© photonews

Na een kwartier kreeg Westerlo echter ook een grote kans. De Laet liet zich makkelijk in de luren leggen door Halil Akbunar maar de Turkse winger plaatste zijn schot een metertje naast.

Westerlo herstelt evenwicht en komt op voorsprong

Westerlo zette zijn voet naast die van Antwerp maar moest het balbezit afgeven. 5 minuten voor de rust lukte het de bezoekers ook om door het blok van Westerlo te voetballen. Muja legde de bal opzij tot bij Frey maar in plaats van de bal in doel te leggen raakt Frey de bal zeer zacht in een soort van controle. Net voor de lijn kon Tagir wegwerken.

© photonews

En toch werd er nog gescoord voor de rust, getekend Maxim De Cuyper. De wingbak sneed een corner heel scherp aan en door een springende Chadli aan de eerste paal werd Butez helemaal verrast. De bal verdween door de benen van Butez rechtstreeks in doel.

© photonews

Tweede helft begint meteen spectaculair...

In de eerste helft was het even wachten op spektakel maar dat was een heel ander verhaal in helft twee. Wanneer Alderweireld na drie minuten de bal in de voeten van Madsen geeft, kon de Deen met een plaatsbal aan de rand van de 16 meteen scoren.

De dubbele voorsprong voor Westerlo hing echter niet lang op het bord. Muja werkte zich enkele minuten later met het nodige duw- en trekwerk voorbij Reynolds om de bal af te leggen tot bij Frey. Ditmaal lukte het de Zwitser wel om zijn neus voor doelpunten te laten zien en maakte hij de aansluitingstreffer.

Beide ploegen kregen nog kansen tot te scoren maar Reynolds kon net voor Janssen de bal in corner wegwerken en eerder besloot Akbunar al om een vrije schietkans hoog over te trappen.

Maar toch was het nog niet gedaan. Fixelles mocht wel heel verder komen met de bal in de voet van de wijkende Antwerp-verdedigers en dat zullen ze geweten hebben. Aangekomen aan de 16 besloot Fixelles om zelf te trappen en hij poeierde het leer fraai in de korte bovenhoek.

© photonews

© photonews

...en eindigt ook zo, net geen herhaling van Vitosha Sofia voor Antwerp

De wedstrijd leek over en out te zijn want Antwerp had moeite om uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen maar de Great Old gaf zich nog niet gewonnen. Vanuit het niets toonde Vincent Janssen zijn kwaliteiten als spits door vanuit een scherpe hoek de bal schuin via de paal voorbij Bolat te werken in de 87e minuut.

Kwam de aansluitingstreffer te laat? Nee hoor want een minuut later stond het plots 3-3. Neustädter deed zijn concullega Alderweireld na door de bal weg te werken in de voeten van een tegenstander. Ook Stengs liet dat cadeau niet zomaar passeren en scoorde.

Een echt mirakel van Vitosha Sofia werd het niet want de wedstrijd eindigde ook op 3-3 maar mentaal zal Antwerp zich ongetwijfeld de winnaar voelen na deze spektakelpartij.