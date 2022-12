Vincent Janssen blijft met dubbel gevoel achter na miraculeuze terugkeer: "Hadden genoeg kansen voor de drie punten"

Met een fraaie goal in de 87e minuut zorgde Vincent Janssen ervoor dat de comeback was ingezet bij Antwerp. Uitendelijk moest de Great Old tevreden zijn met een punt tegen Westerlo.

Frey miste 5 minuten voor rust dé kans om de 0-1 te maken en dat werd even later meteen afgestraft waneer De Cuyper een hoekschop rechstreeks in doel krulde. De Great Old zou de hele wedstrijd achtervolgen tegen Westerlo en tot minuut 87 zelfs met 3-1 cijfers maar dankzij Janssen en Stengs werd het toch nog 3-3.

"Na die 3-1 is het logisch dat het heel lastig wordt", weet ook Vincent Janssen te vertellen na afloop van de partij bij Eleven. "Voor de WK-break hadden we tegen Club Brugge al laten zien dat we lastige situaties echter ook kunnen omkeren", herinnert hij zich. "We hebben met z'n allen hard gevochten voor dit punt."

Op basis van de expected goals mocht Antwerp toch op meer rekenen dan een punt maar door het verloop van de wedstrijd mogen de bezoekers niet ontevreden zijn. Een dubbel gevoel vindt de Antwerp-spits ook. "Dit is echt heel dubbel. We hadden de drie punten kunnen pakken en hadden de kansen om deze wedstrijd te winnen maar staan 5 minuten voor tijd nog wel 3-1 achter. Dan moet je eigenlijk blij zijn met de 3-3 maar toch...", besluit hij.