Ontgoocheling in Westerlo: "Voor de match teken je voor een punt tegen Antwerp, maar nu..."

Maxim De Cuyper liet zich in de eerste helft opmerken met een olympisch doelpunt, maar dat was niet genoeg om de zege over te streep te trekken tegen Antwerp.

Beide ploegen kwamen na 90 minuten niet aan 1 expected goals maar er stond wel een spectaculaire 3-3 op het scorebord. Toegegeven, het doelpunt van Maxim De Cuyper zal wel een heel lage xG hebben in die statistieken.

"Het was absoluut niet de bedoeling", vertelt De Cuyper zelf na de wedstrijd. "Ik wou de bal in de eerste zone droppen zodat het lastig werd voor de keeper met al dat volk voor hem maar hij waait rechtstreeks binnen", vertelt De Cuyper.

Vertelt hij want ondankshet unieke doelpunt staat De Cuyper niet te glunderen na de wedstrijd ."Voorlopig overheerst vooral de ontgoocheling. Voor de match zou je tekenen voor een punt tegen Antwerp, maar nu is het vooral zuur.", is hij eerlijk. "Ze hadden voor de 3-1 wel wat kansen maar wij na de 3-1 ook wel, alleen hebben we het niet afgemaakt."

"We dachten zeker niet dat het al binnen was want ze hebben twee gevaarlijke spitsen maar het is heel zuur om op 5 minuten zo twee doelpunten weg te geven", aldus de wingback van Westerlo.