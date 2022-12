Ook Mark Van Bommel weet het even niet meer: "Moet ik nu boos of tevreden zijn?" en "Winnen deze wedstrijd 9/10 keer"

Al wat rood en wit kleurt zit met gemengde gevoelens na het 3-3 gelijkspel tegen Westerlo, ook trainer Mark Van Bommel.

Als je op enkele minuten tijd een dubbele achterstand nog kan omkeren tot een gelijkspel, mag je wel tevreden zijn. Maar de statistieken gaven Antwerp toch meer kansen op de overwinning en dat beseft Antwerp-trainer Mark Van Bommel maar al te goed.

"Ik weet niet goed of ik boos of tevreden moet zijn met wat mijn spelers vandaag op de mat hebben gebracht. De manier waarop we die doelpunten weggeven... maar daarna tonen ze wel enorm veel veerkracht door ddie dubbbele achterstand nog goed te maken/"

© photonews

Grote kans Frey

Vijf minuten voor de 1-0 van De Cuyper had Frey nog een grote kans om te scoren maar de Zwitser duwde de bal van dichtbij nie in doel. De wedstrijd had er dan weleens helemaal anders kunntn uitzien. zMaar ik kan daar niet boos om zijn want hij maakte een technische fout. Ik kan enkel boos zijn als de jongens zich niet voor de volle 100% inzetten. We zijn blijven voetballen en komen uiteindelijk verdiend gelijk."

Verdiend, volgens Van Bommel. Want de Nederlander vond dat zijn ploeg duidelijk de betere was. "Als we deze wedstrijd 10x mogen spelen, winnen we 9 keer. Als je de wedstridj bekijkt, moet je hier met dikke cijfers winnen maar achteraf ben je tevreden door die comeback", beseft Van Bommel maar al te goed.