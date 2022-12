4-1 hing in de lucht volgens Jonas De Roeck: "Antwerp heeft dit seizoen nooit zoveel kansen tegen gehad" en "Twee punten verloren"

Na de overwinningen in toppers tegen Club Brugge en Anderlecht moest Westerlo tevreden zijn met 'maar' een punt tegen Antwerp. 'Maar' want tot de 87e minuut stond het 3-1 voor Westerlo.

"Je hebt nooit het gevoel dat het binnen is, zelfs niet als het 3-1 staat met nog enkele minuten te spelen", opent Westerlo-trainer Jonas De Roeck voor de camera van Eleven. "Maar we wisten wel dat ze veel risico's zouden nemen toen die 3-1 viel en ik denk dat als we het beter hadden uitgespeeld, dat er dan veel meer in zat", vindt hij.

Na de 3-1 en zelfs bij een 3-3 stand bleef Westerlo op zoek gaan naar een vierde doelpunt maar dat viel uiteindelijk niet. "En daar moeten we nog aan werken. De jongens moeten met minder emotie in de transitie spelen. Als er niet gescoord kan worden, moeten we ervoor zorgen dat er geen nieuw omschakelmoment ontstaat maar dat de fase gedaan is", analyseert hij.

© photonews

'Twee punten verloren'

"Uiteindelijk kan ik enkel fier zijn op wat mijn jongens gebracht hebben", gaat De Roeck verder. "Ik denk niet dat Antwerp dit seizoen al zo veel kansen tegen heeft gekregen en dat is de verdienste van mijn spelers"

"Maar toch heb ik het gevoel dat we vandaag 2 punten verloren hebben. We hebben ons opnieuw getoond tegen een topploeg maar de score kon oplopen als we het beter uitspeelden", besluit Jonas De Roeck.