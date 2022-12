KV Kortrijk dient zwak Racing Genk eerste nederlaag toe sinds Speeldag 1 en mag hoopvol naar boven kijken in klassement

Geen 33/33 voor Racing Genk. Net als Antwerp met de 27/27 ziet leider RC Genk de knappe reeks uiteenspatten in het Guldensporenstadion. Een zwak Genk kwam nooit echt in de wedstrijd tegen een sterk Kortrijk dat verdiend met de zege aan de haal ging.

Wie op 'Boxing Day' nog niet op zijn stoeltje zat bij het eerste fluitsignaal had al bijna meteen een doelpunt gemist in het Guldensporenstadion. Massimo Bruno haalde na 15 seconden uit op afstand maar een vliegende Vandevoordt en de paal voorkwamen een vroege achterstand voor Racing Genk.

© photonews

Het was niet de enige keer dat Vandevoordt de meubelen moest redden voor de bezoekers. In het slot van de eerste helft moest hij dat nog tweemaal doen op pogingen van Messaoudi. De eerste keer was het een plaatsbal, daarna van dichtbij maar telkens dook Vandevoordt de bal uit zijn doel.

© photonews

© photonews

Het was echter niet al Kortrijk wat de klok sloeg want halverwege de tweede helft had het evengoed 1-0 kunnen staan. El Khannouss kreeg een zee van ruimte en besloot de bal opzij te leggen richting Paintsil. Die raakte echter niet voorbij doelman Vandenberghe. In de rebound ving Onuachu de bal op maar hij raakte niet voorbij de drie Kortrijk-verdedigers die het lege doel bewaakten en besloot op Watanabe. Ook Heynen vond de Kortrijkse doelman op zijn weg enkele minuten eerder.

© photonews

Ook in het begin van de tweede helft was Kortrijk baas in eigen huis. Messaoudi was de bedrijvigste voorin maar zag ditmaal zijn schot via een Genks been nipt naast doel verdwijnen. En zo bleef het toch wel even duren, dat Kortrijk de betere ploeg was en Genk op de counter was aangewezen. Die kwam er echter in het eerste deel van de tweede helft nagenoeg nooit uit.

Vrancken besloot om in te grijpen en haalde zowel Onuachu, Trésor als El Khannouss naar de bank. BIjna had die driedubbele wissel meteen impact toen Heynen een vrijstaande Samatta vond in de 16 maar via Loncar verdween de bal nog in corner.

© photonews

De wedstrijd leek te zullen eindigen zonder winnaar maar zo'n 7 minuten voor tijd werd Vandevoordt dan toch geklopt. Mbayo had Arteaga voor zich en kreeg de bal met een gelukje voor doel. Daar was het een koud kunstje voor Avenatti om van dichtbij de 1-0 te maken en het Guldensporenstadion te doen ontploffen.

© photonews

In de 90e minuut ontpopte doelman Vandenberghe zich tot matchwinnaar door zowel de kopbal als de rebound van Heynen van zijn lijn te vegen en de drie punten binnen te houden voor zijn ploeg.

Antwerp kan tegen Westerlo morgen weer wat dichter sluipen in het klassement terwijl Kortrijk aansluiting maakt met de rest van het klassement.