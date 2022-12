Zowel Kortrijk als Genk zijn het eens over één punt na wedstrijd: "Kortrijk wou het meer"

Al vanaf de eerste minuut greep KV Kortrijk Racing Genk bij de keel met een schot tegen de paal. In de 83e minuut viel dan ook de verlossing voor de thuisploeg met een belangrijke 1-0 tegen de competitieleider.

"We toonden vanaf de eerste minuut dat we onze kop voor de bal wilde leggen deze wedstrijd", klinkt het bij matchwinnaar Felipe Avenatti achteraf. "We wilden hen niet veel ruimte geven om te voetballen en dat lukte."

Genk-verdediger Mark McKzenzie zag ook die grinta terug bij de tegenstander. "In deze wedstrijden ging het meer over wie er meer wilde winnen en zij speelden met meer overtuiging dan wij. De tweede bal was meer voor hen, ze wonnen meer duels... Dat is voetbal, ze hebben het goed gedaan", is de Amerikaan eerlijk.

Opofferingen

KV Kortrijk staat al even onderin het klassement en deze overwinning brengt daar niet veel verandering in, al zijn ze wel geklommen van plaats 17 naar plaats 16. De aansluiting is gemaakt. "We vechten al even daar onderin en deze overwinning is zeer mooi meegenomen voor de opofferingen die we elke dag opnieuw maken, zeker deze dagen nu we zo ver van onze familie zijn", besluit Uruguayaan Avenatti.