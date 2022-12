Vrancken eerlijk in verlies: "Maakten geen aanspraak op drie punten"

Geen nieuwe overwinning voor Racing Genk. De eerste competitiewedstrijd na de WK-break draaide uit op een verlies op het veld van KV Kortrijk.

En die overwinning had Kortrijk niet gestolen vond Genk-trainer Wouter Vrancken achteraf. "We maakten geen aanspraak op de drie punten", was hij eerlijk. "Er was neit genoeg kwaliteit om het verschil te maken maar dit mag geen smet zijn op 2022 want dat verdienen de spelers niet", klinkt het.

Racing Genk begon dit seizoen met een nederlaag op het veld van Club Brugge maar wist sindsdien niet meer wat verliezen is en was maar liefst 16 wedstrijden ongeslagen. Die reeks inspireerde de leider echter niet tot goed voetbal in het Guldensporenstadion. "Het was een lastige wedstrijd. We waren niet top terwijl zij wel gedreven waren", aldus Vrancken.

De spelers krijgen nu een extra week rust om de nederlaag door te slikken waarna een topper volgt tegen Club Brugge. "We zullen ons nu heel goed voorbereiden op die wedstrijd", besluit de trainer van Racing Genk.