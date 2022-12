Storck maakt indruk bij Kortrijk met twee overwinningen op rij: "Iedereen begon opnieuw van 0"

Als trainer winnen van je ex-ploeg, dat doet extra deugd. En zeker als je voorlaatste staat en dat doet tegen de leider. Bernd Storck heeft het nu ook meegemaakt met Kortrijk tegen Racing Genk.

Vorig jaar was hij zelf nog coach in Limburg en voor hij naar Kortrijk trok streek hij ook al een keertje neer in Eupen maar bij zijn eerste competitiewedstrijd voor Kortrijk won hij meteen van leider Racing Genk. Vorige week ging OH Leuven al voor de bijl in de achtste finales van de beker.

"Ik heb heel veel veranderd", weet Storck te zeggen na de wedstrijd. "Ik heb met elke speler gesproken en iedereen is van 0 begonnen. Dat kwam eruit tegen Leuven en nu ook tegen Genk", klinkt het.

Kortrijk heeft de zege tegen Genk zeker niet gestolen en was in veel periodes de betere ploeg in het eigen stadion. "Het was een fantastische wedstrijd maar we hadden ook wat geluk", geeft hij toe. "De druk is groot om ons te redden, nu trekken we hopelijk deze lijn door naar de volgende wedstrijden", kijkt hij al even vooruit.