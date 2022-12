Racing Genk beleefde een jaar met twee gezichten: belabberde eerste helft, uitstekende twee helft

Racing Genk sluit 2022 af als leider in de Belgische competitie. Het was een jaar vol contrasten voor de Limburgers.

De achttiende speeldag in de Jupiler Pro League en dus ook het kalenderjaar 2022 zit er voor de meeste voetbalclubs bijna op. Racing Genk sluit het jaar af als leider, met zeven punten voorsprong op Union en vijftien overwinningen op achttien matchen.

Het jaar 2022 was er dan ook een met twee gezichten voor Racing Genk. Bernd Storck had eind 2021 over genomen van John van den Brom en moest al de uitschakeling in de beker en Europa slikken. Ook in de competitie kreeg Storck de trein niet op de rails en kon zich met Genk maar net plaatsen voor de Europe Play-off, maar moest de eindwinst laten aan KAA Gent en bleef zo achter zonder Europees voetbal.

Genk zet onder Vrancken een straffe reeks neer

Er werd op het einde van het seizoen afscheid genomen van Storck en Wouter Vrancken nam over. De eerste wedstrijd tegen kampioen Club Brugge eind juli ging nog verloren, maar nadien pakte Genk 43 op 45. Ook in beker stootte Genk door naar de kwartfinale na winst tegen Westerlo en Anderlecht.

Genk sloot zijn jaar echter af met een verdiende nederlaag tegen KV Kortrijk. Het is slechts een heel klein smetje op het uitstekende tweede gedeelte van het jaar van de Limburgers. Volgend jaar begint Racing Genk weer tegen Club Brugge, op 8 januari. Om dan in polepositie de jacht op een vijfde landstitel in te zetten.