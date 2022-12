Vandenberghe glundert na schitterend debuut tegen Racing Genk maar kent pikorde: "Ilic heeft hier ook al veel bewezen"

Hij heeft er op moeten wachten tot zijn dertigste maar Tom Vandenberghe heeft nu ook zijn debuut gemaakt in de hoogste voetbalklasse in België.

Vandenberghe kwam afgelopen zomer over van Deinze om doublure van Marko Ilic te zijn in het Kortrijkse doel. Door ziekte bij de Servische K1 kreeg Vandenberghe afgelopen week zijn kans al tegen OH Leuven en nu ook in de competitie tegen Racing Genk.

"Ik had zoveel jaar geleden nooit gedacht dat ik op mijn dertigste mijn debut zou maken en zeker niet om dan ook nog eens te winnen van de leider dat 11 wedstrijden op rij gewonnen had", glundert Tom Vandenberghe na de 1-0 tgen Racing Genk.

De doelman had op het einde nog een knappe dubbele parade in huis op pogingen van Bryan Heynen en pakte zo eigenhandig de drie punten voor Kortrijk. "Maar dat was ook wel wat geluk", vindt de doelman. "ik kan hem evengoed voor de voeten van een aanvaller duwen die dan wel scoort. Al is het wel een geweldig gevoel om zo matchwinnaar te zijn", geeft hij toe.

En nu?

De volgende wedstrijd is pas binnen twee weken en dan is Marko Ilic wellicht weer terug beschikbaar voor Bernd Storck en KVK. "Hij heeft ook al heel wat bewezen voor ons, laat ons dat niet vergeten", is Vandenberghe nederig. "Ik hoop vooral dat ik me heb kunnen tonen aan het publiek en als de trainer zegt dat ik mag spelen, zal ik spelen. Maar we mogen niet vergeten wat Marko hier al gepresteerd heeft", besluit de doelman.