De therapie van Bernd Storck, die bij Genk en Eupen niet werkte, lijkt bij KV Kortrijk aan te slaan

De Duitser won meteen zijn eerste twee wedstrijden bij zijn nieuwe club en lijkt KV Kortrijk stilaan te reanimeren.

Bernd Storck is aan zijn vijfde club in België bezig in vijf jaar. Na eerder Moeskroen (2018-2019), Cercle Brugge (2019-2020), Racing Genk (2021-2022) en Eupen (2022-2022) ging hij nu aan de slag bij KV Kortrijk om hen te behoeden van de degradatie.

Terwijl Dennis van Wijk de promotiespecialist is, wordt Storck zo een beetje de degradatiebehoeder. De eigenwijze formules van de Duitser werken niet overal, bij Genk en Eupen liep het helemaal niet, maar na twee wedstrijden bij KV Kortrijk lijkt daar toch al beterschap te zien.

Spelers wegsturen en chaos creëren

Kortrijk schakelde OH Leuven uit in de beker en smeerde leider Racing Genk zowaar de eerste nederlaag sinds 24 juli aan. Net als bij elke club waar Storck toekwam wees hij al enkele spelers naar de B-kern, De Bruyn, Benchaib en Radovanovic betaalden het gelag en onbekende jeugdspelers, bij Kortrijk nu Jérémie Mugabo, worden bij het team gehaald.

De kans is ook groot dat er in de komende transferperiode nog wat spelers uit het netwerk van Storck bijkomen, ook een bekend recept van de Duitser dat enkel bij Genk niet kon doorvoeren. Er werd ook wat chaos gecreëerd in het elftal door bijvoorbeeld Selemani meer op het middenveld te zetten.

De eerste twee wedstrijden van KV Kortrijk zijn geen garantie op het behoud, want de West-Vlamingen staan nog altijd op een degradatieplaats. Maar de eerste wedstrijden onder Storck doen het beste verhopen. Op 8 januari volgt de volgende afspraak, opnieuw tegen OHL. En dan gaat operatie redding verder.