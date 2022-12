Kapitein Bryan Heynen wil niet te zwaar tillen aan verlies: "Verdienden dit niet"

Op het einde van de wedstrijd had Heynen tot tweemaal toe de gelijkmaker bijna gescoord maar tweemaal lag doelman Tom Vandenberghe in de weg waardoor Racing Genk met 1-0 ten onder ging tegen KV Kortrijk.

Kortrijk, de plek waar reeksen sneuvelen blijkbaar want na de 30/30 van Genk was eerder ook al de 27/27 van Antwerp eerder dit seizoen al een halt toegeroepen in het Guldensporenstadion. "De match dat we gingen verliezen zat eraan te komen dus we mogen er neit te zwaar aan tillen", beseft kapitein Bryan Heynen maar al te goed na de wedstrijd.

"Kortrijk heeft deze zege niet gestolen maar wij verdienen het ook niet om te verliezen. In de eerste helft moeten we altijd scoren en op het einde ging de bal er bij mij ook niet in", somt Heynen de kansen op. "Maar we moeten niet naar excuses zoeken, zowel offenseif als defensief was het te weinig."

"Morgen nog niet vergeten"

De volgende wedstrijd van Racing Genk is een belangrijke thuiswedstrijd tegen Club Brugge. De spelers krijgen twee weken de tijd om het verlies te verwerken en zich klaar te stomen voor die topper tegen Blauw-Zwart. "Daarom mogen we hier nu niet te zwaar aan tillen. We zijn mentaal sterk genoeg om ons over dit verlies te zetten. Morgen misschien nog niet maar overmorgen is dit vergeten en gaan we gewoon door", besluit de kapitein van KRC Genk.