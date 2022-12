Avenatti hielp Kortrijk aan zege tegen leider: "We verdienen absoluut niet om daar te hangen"

KV Kortrijk zorgde voor de stunt van de speeldag in de Jupiler Pro League door leider KRC Genk te kloppen met het kleinste verschil.

Felipe Avenatti hielp zijn ploeg aan de overwinning. Tien minuten voor tijd scoorde hij de enige goal van de wedstrijd. “Het voelde enorm goed. Na een hele match gevochten te hebben, deed die goal enorm veel deugd”, klinkt het bij kw.be.

Avenatti prijst ook de tactische keuzes van Bernd Storck. Zo moest hij als spits op Gouden Schoen Paul Onuachu verdedigen bij stilstaande fases.

Twee op twee onder Storck, veel meer kan je niet verwachten. “Door dit resultaat zal ons vertrouwen groeien en we zullen de komende matchen alleen maar beter worden. We verdienen absoluut niet om onderin te hangen en met deze coach weet ik dat we nog veel kunnen bereiken.”