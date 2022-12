Jacky Mathijssen blikt terug: "Hij was de beste man op het veld bij KRC Genk"

Racing Genk heeft zijn tweede competitienederlaag beet. Het verloor op bezoek bij staartploeg KV Kortrijk.

Het is nooit een goed signaal als je moet kijken naar de doelman, maar voor Jacky Mathijssen was het heel erg duidelijk. “De keeper was de beste man op het veld bij KRC Genk”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

En dat was niet de eerste keer. “Zowel in de beker tegen Anderlecht als in de competitie tegen KV Kortrijk hield hij met verschillende reddingen zijn ploeg overeind, maar jammer genoeg voor hem kon Avenatti binnen de vijf meter volledig vrijgelaten de bal binnen leggen. Anders was Maarten Vandevoordt de 'Man van de Week' geweest bij Racing.”

Geen man overboord uiteraard, zo oordeelt Mathijssen ook nog. “Het was een mindere wedstrijd van Genk, maar naar dit Kortrijk afreizen, dat met Bernd Storck een nieuwe trainer heeft, is nooit gemakkelijk. Genk had zich kunnen vinden in een 0-0-gelijkspel. Nu werd het een verliesmatch. Dat is even incasseren, maar je moet het ook niet dramatiseren. Gewoon binnen enkele dagen op een realistische manier de terugronde aanpakken.”