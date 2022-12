Assistent moet het komen uitleggen over cruciale uitsluiting na rood Leye: "Niets onrespectvols gezegd"

Bijzonder beeld na rust: geen Mbaye Leye meer op de bank bij Zulte Waregem. Hij kreeg tijdens de rust een rode kaart.

Mbaye Leye ging na de eerste helft verhaal halen bij ref Lardot over de rode kaart voor Bent Sormo en kreeg prompt zelf ook de uitsluiting.

Verrast

En dus moest assistent Asselman het na de wedstrijd komen uitleggen aan de pers. "Er is niets onrespectvols of beledigend gezegd door onze coach. Ik was dus zeer verrast over de rode kaart", aldus Asselman bij Het Laatste Nieuws.

"En ook over het rood van Sormo waren we verrast. Het was een sleutelmoment in de wedstrijd. Het was een moeilijk avond voor ons, zeker met tien man."