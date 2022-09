Uitgerekend Gianni Bruno bezorgt STVV belangrijke driepunter tegen ex-ploeg en hekkensluiter Zulte Waregem

Zulte Waregem stond voorlaatste bij de start van speeldag 9 en wilde na een 5 op 24 graag nog eens punten pakken. Dat moest dan gebeuren tegen STVV, dat een goede zaak kon doen in het klassement.

Zulte Waregem verloor vorige week kansloos bij AA Gent en dat noopte Mbaye Leye tot drie wijzigingen in de basiself. Ramirez, Ndour en Tsouka kregen een plekje op het veld, onder meer Jelle Vossen werd zo naar de bank verwezen.

Bruno meteen op de afspraak

Bij de bezoekers maakte Hollerbach ook drie wissels. Kagawa, Van Dessel en Hayashi werden er naar de bank verwezen ten koste van Bauer, Boya en Bruno - die zo nog eens in de basis mocht staan en dat tegen zijn ex-ploeg Zulte Waregem.

© photonews

© photonews

Bruno kent de Gaverbeek heel goed en scoorde er heel wat doelpunten, iets wat hij ook als speler van de bezoekers zou gaan tonen. Al in minuut 1 kon hij een corner van Brüls geniepig aan de eerste paal voorbij Bossut werken.

Na de pauze zou hij vanop de stip de wedstrijd helemaal monddood maken. Niet dat het eigenlijk ooit écht een wedstrijd werd, want Zulte Waregem deed zichzelf weer op alle mogelijke manieren de das om, zowel voor als na de pauze.

Hekkensluiter

Mogelijk voelen ze zich achteraf door de elfmeter en door de snelle rode kaart voor Ramirez er weliswaar even hard ingeluisd als Stan van Samang, Peter Van De Veire en Sean Dhont door Eveline, maar ook voetbal is soms een proces en voor de bepalende beslissingen was ook wel iets te zeggen.

© photonews

© photonews

Dat Essevee zich ook in de tweede helft meteen liet verrassen en zo de 0-2 van Okazaki van dichtbij liet binnenkoppen? Neen, ook dat hielp niet. Mbaye Leye werd bijwijlen moedeloos aan de kant van het veld: ook 'great minds' zien soms eens geen oplossing, zelfs de vele wissels brachten geen soelaas. Bossut voorkwam nog een paar keer de 0-4, de thuisploeg kwam nauwelijks tot een kans.

De fans? Die zagen de ironie van alles in. "Wij staan onderaan en vieren feest", zongen ze. Doordat Cercle Brugge wél een punt pakte staan ze helemaal laatst. De volgende weken tegen Westerlo, OH Leuven en Kortrijk zal het nog meer van moeten zijn. STVV maakt een sprongetje in het klassement.