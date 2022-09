Billijk gelijkspel Achter de Kazerne: KV Mechelen houdt met tien man OHL in bedwang

KV Mechelen en OHL zijn twee ploegen met een productieve aanval. Moet lukken dat het een gelijkspel zonder geldige doelpunten werd in het onderlinge duel. Een weinig overtuigend OHL kon zijn numerieke meerderheid niet omzetten in winst.

KV Mechelen en OHL hadden allebei gewonnen op de vorige speeldag. Weinig redenen om wijzigingen aan te brengen dus: enkel Brys wijzigde in de spits met een basisplaats voor González. Het was een eerste helft aan een niet al te hoog tempo, met ook té slordig voetbal. Een aangenaam kijkstuk werd het zo niet echt, al trilden de netten wel langs elke kant een keertje.

© photonews

De voorzet van Hairemans vond de vrijstaande Schoofs, die met wat moeite aflegde voor Ngoy. De spits legde het leer beheerst in de touwen, maar er was gevlagd voor voorafgaand buitenspel. Vlak hierna trof Al-Tamari aan de overzijde raak vanuit een scherpe hoek. Opnieuw ging de vlag in de lucht voor buitenspel. Twee keer bevestigde de VAR het oordeel van de lijnrechter.

Het venijn zat nog in de staart in de eerste periode. Letterlijk dan en daar was Da Cruz voor verantwoordelijk. De Kaapverdische Nederlander beging na balverlies een zware tackle op Maertens. Bert Put haalde het rood karton uit zijn achterzak: Malinwa moest nog een helft met tien man verder.

© photonews

Verdere kansen lieten maar op zich wachten in deze partij. OHL kon zijn numerieke meerderheid amper uitbuiten en voetbalde weinig bij mekaar. Het waren ook wisselende omstandigheden: er trokken enkele regenbuien over Mechelen. Zo kregen we in de persoon van Danny Buijs zowaar een trainer met paraplu te zien. Zijn troepen hielden het moedig vol en sleepten de 0-0 over de streep.