Marc Brys ziet OHL eens een keertje niet schitteren: "We hadden recht op een slechte tweede helft"

Het was geen schitterend OHL dat in Mechelen aan de slag was. Marc Brys zag hoe in de tweede helft zijn spelers moeite hadden om een blok van tien man uit verband te spelen.

"In de eerste helft hebben we het spel gespeeld dat we graag willen spelen: veel de flanken opzoeken, combinaties maken. We voetbalden toch twee-drie echt goede kansen bij mekaar. De tegenstander komt dan met tien te staan. Dan moet er een hoge balcirculatie zijn met snelle wisselingen en moet je proberen geduldig te blijven", wijzigde de opdracht voor OHL door de uitsluiting van KVM-speler Da Cruz op slag van rust.

Dat hoge tempo en het creëren van kansen bleef achterwege na rust. Brys pleitte deels voor verzachtende omstandigheden. "Een zwak excuus, maar ik geef het toch mee: door de plotse regenval was het veld moeilijker te bespelen in de tweede helft. De tegenstander ging achteruit hangen: hun volste recht. Wij bleven proberen te infiltreren en dieptepasses in de rug spelen, maar dat was bijna niet mogelijk."

Twee punten verloren

Dat had ook invloed op het resultaat. "Daarom komen we niet tot scoren en hebben we het gevoel dat we twee punten achterlaten. We hadden recht op een mindere tweede helft, gezien ons parcours", verwijst Brys naar de knappe vierde plek die OHL bekleedt. "Het is een gerechtvaardigd resultaat", zegt de trainer over het gelijkspel in Mechelen.

Dat wil ook wel iets zeggen als je ploeg een helft met een man meer speelt. "We hadden deze wedstrijd moeten winnen en speelden een goede eerste, maar slechte tweede helft. Spijt moet je niet hebben in het voetbal. Het is vooral jammer dat we in de eerste helft de kansen niet konden concretiseren. Een goed compact spelende tegenstander nam nadien onze ruimte weg. Onze tweede helft had beter gemoeten."