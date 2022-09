Holzhauser en OHL-spits na gelijkspel in Mechelen: "We nemen dit ene punt mee, te vroeg om naar stand te kijken"

Na het scoreloze gelijkspel in Mechelen vaardigde OHL Raphael Holzhauser af bij de pers, net als spits Mario González. Zij kwamen tot grotendeels dezelfde analyse.

"We wilden de drie punten pakken. Dit was een grote kans om dat te doen, maar het bleek niet mogelijk", aldus Holzhauser. "Mechelen speelde goed compact." Het was een duel tussen twee teams met offensieve kwaliteiten. Vreemd genoeg vielen er geen geldige goals. "Matchen beginnen altijd met 0-0. We nemen dit ene punt mee. We hebben ook afstandsschoten geprobeerd. Je hebt van die wedstrijden dat de bal er niet in wil."

De middenvelder moest het opnieuw stellen met een invalbeurt van 25 minuten, nadat hij ook de vorige weken op de bank begon. "Elke speler wil spelen. Als ik op het veld sta, wil ik de ploeg helpen met mijn kwaliteiten. Of dat dan met goals is of met assists. Het belangrijkste is dat we als groep verenigd blijven."

© photonews

Zijn wedstrijdanalyse werd gedeeld door Mario González. "We hebben de oplossingen niet gevonden om te kunnen winnen. Een punt is niet echt slecht, maar we hebben het gevoel dat we twee punten verloren hebben. We moesten geduld oefenen en kalm blijven, dat heeft de trainer ons ook gezegd na die rode kaart. Het klopt dat er niet veel kansen waren. Dan is het normaal dat het op een gelijkspel eindigt."

Ondertussen zit OHL wel aan vijf ongeslagen wedstrijden op rij en blijft het ook mooi in die top vijf meedraaien. "We zijn negen speeldag ver, het is nog te vroeg om naar de stand te kijken", tempert Holzhauser de verwachtingen. "We kenden een goede start. Tijdens de interlandbreak kunnen we de batterijen opladen en dan gaan we weer voluit."