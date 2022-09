Steven Defour verklaart rood voor Buijs, geeft spelers een pluim en mikt nog op meer: "Moeten als club beter kunnen"

Omdat Danny Buijs twee keer geel en dus rood kreeg, was het aan Steven Defour om de honneurs waar te nemen op de persconferentie na KVM - OHL.

Wat was er juist gebeurd? "Voor het ostentatief niet eens zijn met de scheidsrechter kreeg Danny Buijs een eerste geel. Nadien applaudiseerde hij omdat hij dat een goede beslissing vond en kreeg hij een tweede geel", grijnsde Steven Defour.

Grapjas. Goed: tijd voor de analyse. "De wedstrijd is compleet veranderd door die rode kaart voor Da Cruz. We moesten dan onze tactiek aanpassen en even terugzakken. We weten dat Leuven heel gevaarlijk is op de tegenaanval met Al-Tamari en met lopende mensen. Het was proberen om dat weg te nemen en op mentaliteit spelen."

Blijven strijden

Met zijn tienen trachtte KV nog wel om af en toe wat tegen te doen. "We hebben nog proberen tegen te prikken in de ruimte. Het heeft aan beide kanten niet tot veel kansen geleid. Een pluim voor de jongens dat ze zijn blijven vechten tot de laatste minuut."

© photonews

In de laatste 10 minuten kwam de jonge spits Soelle Soelle erop. "Een jongen van 16 die een goede invalbeurt maakte. Hij kan een mooie toekomst hebben als hij zo blijft verder doen. Hij is een vrij introverte jongen. Er is niet zo veel gezegd, enkel dat hij moest genieten. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij is in duel gegaan met de OHL-verdedigers en heeft gevochten tot de laatste minuut. Dat is alles wat we konden vragen."

Bijleren

In de vorige vier duels kreeg Mechelen een penalty tegen. Nu was er die uitsluiting. Ze maken het zichzelf wel moeilijk bij Mechelen. "Ja, zo leren ze bij, hé", lacht Defour. Na 9 speeldagen heeft KV elf punten. Hoe evalueert hij het seizoensbegin? "Als club moeten we beter kunnen doen. We gaan daar hard aan werken."