Mechelen kan door numerieke minderheid leven met draw: "Zo veel mogelijk punten pakken in moeilijke oktobermaand"

KV Mechelen kwam plots met een numerieke minderheid te staan op slag van rust. Dat ene punt vasthouden werd zo de voornaamste opdracht tegen OHL en die taak werd ook goed vervuld.

"Leuven was niet geweldig, wij ook niet in de eerste helft. We zagen allebei een goal afgekeurd voor nipt buitenspel. Dat kon alle kanten op vallen. Leuven staat ten slotte hoog in de rangschikking. De rode kaart verandert het spelbeeld. We zijn geen enkel moment in de problemen gekomen in de tweede helft. Vooraf wil je drie punten, maar de wedstrijdomstandigheden waren in ons nadeel", analyseerde Rob Schoofs.

Wat vond de KVM-aanvoerder van de uitsluiting van Da Cruz? "Het was sowieso een domme actie. Het was niet nodig om te tackelen daar en zorgde er voor dat we in het nadeel belandden. Dan weet je dat het moeilijk zal zijn om veel te creëren. Maar oké, het is goed opgevangen."

© photonews

Onder meer door Thibaut Peyre die zich van zijn taak kwijtte in de defensie. "Als verdediger ben ik blij om een punt te pakken na zo'n match. Als je niet kan winnen, mag je niet verliezen. Het doet me denken aan de match uit bij Cercle. We speelden daar minder goed, maar verloren niet. Offensieve spelers als Ngoy en Rob Schoofs zullen een punt misschien niet genoeg vinden. Als verdediger ben ik tevreden."

Wie dat ook zal zijn, is de 16-jarige spits die in de slotfase zijn debuut maakte in het eerste elftal. "Soelle Soelle is een superkerel. Ik zeg niet dat hij qua kwaliteit al op hetzelfde niveau staat als de ervaren mannen, maar qua mentaliteit staat hij er wel. Hij traint met heel veel goesting met ons mee."

Treffen met topploegen

Het is nu weer de blik vooruit richten. "We gaan proberen zo veel mogelijk punten pakken in oktober, wat zich als een moeilijke maand aankondigt", verwijst Peyre naar de ontmoetingen met Club, Anderlecht, Gent en Standard. "Ik denk dat we de break goed kunnen gebruiken om helemaal fit te worden. We zullen spelers nodig hebben die honderd procent fit zijn", beseft Rob Schoofs.