Westerlo pakt eerste punten buitenshuis en wint na gekke start- en slotfase op het veld van Charleroi

Westerlo is erin geslaagd om voor het eerst dit seizoen punten te pakken buitenshuis. Het werden er meteen drie na een spannende wedstrijd op het veld van Charleroi.

Charleroi kreeg na 2 minuten het openingsdoelpuntje op een presenteerblaadje aangeboden toen Bryan Reynolds een slechte terugspeelbal in de voeten van Daan Heymans speelde. Bolat was uit zijn doel maar Seigers smeet zich voor de bal en verijdelde de valse start.

Westerlo mist zijn start niet

Eén minuut later was het aan de overkant wel raak. De Cuyper begon op de linkerflank aan een rush richting het midden en net wanneer hij leek te zullen trappen, zag hij Reynolds vrijstaan in het strafschopgebied. De Amerikaan zette zijn foutje meteen recht door de 0-1 via de deklat in doel te trappen.

Een opdoffer voor Charleroi en die werd enkele minuten later nog erger wanneer Foster zich op gang trok op de counter. De aanvaller wachtte tot zijn ploegmaats kwamen aansluiten en speelde dan De Cuyper aan. Die twijfelde niet en gaf Koffi het nakijken met een laag gekruist schot.

© photonews

Charleroi uit het niets

De thuisploeg wist even niet van welk hout pijlen maken na de snelle dubbele voorsprong en had moeite om tempo in de wedstrijd te krijgen. Tien minuten voor de rust lukte het toch om een aanval in elkaar te boksen. Nkuba zette op de rechterflank een 1-2 in elkaar met Gholizadeh en bracht de bal laag voor. Mbenza zat op vinkenslag om zijn eerste doelpunt van het seizoen tegen de touwen te sliden.

© photonews

Er was niet veel verbeterig in het spelbeeld tijdens de tweede helft. De thuisploeg miste wat sturm und drang naar voren, tot frustratie van het publiek. Charleroi had wel het meeste balbezit maar verder dan 20 meter voor het doel van Bolat komen lukte amper.

Dolle slotfase

Het venijn van deze wedstrijd leek niet in de staart te ziten maar aan de kop en toen begon die slotfase... Op een schijnbaar ongevaarlijke voorzet raakte Seigers de bal met het scheenbeen waardoor het leer bijna in doel dwarrelde. Westerlo leek er met een corner nog goed vanaf te komen maar na een korte corner werd de bal voorgezet naar de ingevallen Badji die onhoudbaar de 2-2 in doel kopte.

© photonews

De thuisploeg besloot om de druk op de ketel te houden en misschien nog drie punten thuis te houden en dan is Westerlo op z'n best. Ditmaal was het Fixelles die de lange run voor zich nam en Nene aanspeelde. Die besloot niet zelf te trappen maar speelde Kyan Vaesen aan en die bezorgde de Kemphanen dan toch nog de 3 punten op Mambourg.