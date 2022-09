"Niet onze beste wedstrijd maar wel de nodige stappen gezet"

Na een mindere periode kan Jonas De Roeck opgelucht ademhalen als trainer van Westerlo. Met overwinningen tegen Anderlecht en Charleroi staat Westerlo mooi in de middenmoot.

"Dit was een belangrijke stap die we moesten zetten", opent De Roeck tevreden bij Eleven Sports. "we komen verdiend op voorsprong door ons goed begin maar vanaf dan hebben we veel moeten verdedigen", is de trainer van Westerlo eerlijk.

"Altijd oog voor open ruimte"

Westerlo wist opnieuw driemaal te scoren en dat was nodig om de twee gals van de thuisploeg ongedaan te maken. "Ook in die efficiëntie zijn we gegroeid de voorbije weken en dan kan je wedstrijden zoals deze winnen. En ondanks we veel moesten verdedigen, hadden we altijd oog voor de open ruimtes."

"In de eerste helft hebben we voldoende getoond dat we een ploeg zijn die wil en kan voetballen. Maar we maken ons geen illusies, er zullen nog wel moeilijke wedstrijden aankomen. Gelukkig pakken we nu die punten buitenshuis want mentaal zal dat misschien wel mentaal meegespeeld hebben bij enkele jongens dus dan is het goed dat we nu wat vertrouwen tanken", gaat De Roeck verder.

Internationals

Voor de meesste ploegen komt er een internationale break aan met een week zonder voetbal maar voor Westerlo volgt er een weekend met bekervoetbal tegen Eendracht Aalst. "In het verleden is het wel eens anders geweest maar nu hebben we wel een handvol internationals die we zullen missen."

Toch zit De Roeck niet verveeld met de situatie. "Nu moeten andere spelers hun kans grijpen en dan is het misschien wel goed voor hen dat we nog een wedstrijd met inzet moeten spelen tegen Aalst. De invallers hebben het vandaag bewezen dat ze er klaar voor zijn", blikt De Roeck vooruit.