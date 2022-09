Nacer Chadli mikt op het WK in Qatar: "Mijn laatste grote toernooi"

Bondscoach Roberto Martinez selecteerde Nacer Chadli niet voor de Nations League, maar het zou best wel kunnen dat hij er op het WK toch bij is.

Chadli kwam deze zomer naar Westerlo en daar zal het WK zeker mee te maken hebben. Hij is niet de enige Rode Duivel die met het oog op Qatar naar de Jupiler Pro League afzakt.

“Het is geen teleurstelling om er niet bij te zijn bij deze Nations League-wedstrijden, want ik weet dat ik er fysiek nog niet klaar voor ben”, zegt Chadli aan La Dernière Heure. “Ik moet de komende weken hard werken en me goed in mijn vel voelen om te mogen hopen op het WK. Als ik naar Qatar ga, is het mijn laatste grote toernooi met België.”

Bondscoach Martinez liet alvast een opening. “Nacer heeft een uniek profiel en ervaring op een WK. Ik was ook onder de indruk van zijn match tegen Anderlecht. Maar we voelden dat hij meer tijd en matchen nodig had. Hij moet van 60 minuten matchfit zijn naar 90 gaan. Nacer blijft dus wel in onze gedachten.”