Antwerp heeft meer moeite dan verwacht maar blijft foutloos na 2-1 zege tegen Seraing

Ook Seraing kon Antwerp niet afstoppen met hun foutloze zegereeks sinds speeldag 1. De Great Old had het lastiger dan verwacht tegen de Luikse staartploeg al was de zege zeker niet onverdiend.

Voor de match maakte Antwerp bekend dat de geblesseerden Stengs, Ekkelenkamp en De Laet opnieuw fit waren. De twee Nederlanders stonden meteen in de basis, De Laet begon net als Nainggolan op de bank tegen Seraing.

Schaapjes snel op het droge in de regen

Lang moest het Bosuilstadion niet wachten op het openingsdoelpunt. Eerst dwong Gerkens doelman Dietsch nog tot een redding met een voorzet/schot maar de corner die erop volgde was wel raak. Alderweireld maakte zich los van Mbow en kopte zijn tweede doelpunt op twee weken tijd tegen de touwen.

Antwerp leek zijn schaapjes al snel op het droge te hebben toen het na 20 minuten al 2-0 stond. Janssen legde met de borst de bal af voor Gerkens die in één tijd richting doel trapte. Via het been van Janssen week de bal af en verdween hij voorbij de kansloze Dietsch.

Of zo leek het toch

De thuisploeg speelde volwassen verder en Ekkelenkamp zag nog een vrije trap uiteenspatten op de onderkant van de lat maar toch werd het even stil in Deurne-Noord toen Seraing vlak voor rust de 1-2 maakte. Marius raakte een voorzet niet zuiver maar de bal kwam op die manier wel panklaar te liggen voor Antoine Bernier die via de paal Butez vloerde.

Magere tweede helft

De tweede helft begon veelbelovend met een dribbelvaardige Miyoshi die drie Seraing-verdedigers uitschakelde alvorens Ekkelenkamp aan te spelen in de 16. De Nederlander verdiende een goaltje maar besloot in het zijnet.

Verder was het lange tijd zoeken naar kansen. Al hadden de bezoekers wel even een goede periode op het uur. Maar uit enkele corners kon Mvoue enkel in het zijnet trappen aan de tweede paal.

Van Bommel wou geen risico lopen en de zegereeks uit handen geven tegen Seraing dus bracht hij met Nainggolan en De Laet nog wat extra grinta tussen de lijnen die de wedstrijd in een beslissende plooi moest leggen. Il Ninja leek dat ook te doen maar na voorafgaand buitenspel werd de 3-1 toch nog afgekeurd.

Bibberen was het niet echt voor Antwerp maar zolang de 2-1 op het bord bleef staan, was het een gevaarlijke situatie. Seraing was echter onmachtig om nog iets aan de score te veranderen waardoor Antwerp ook na 9 wedstrijden nog steeds ongeslagen aan de leiding blijft staan met 27/27.