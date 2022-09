Seraing met lege handen huiswaarts: "Toonden te veel respect" en "ze scoren met geluk"

Gaan spelen op de leider die 24/24 heeft, een makkelijke opgave is dat niet. Na een 2-1 verlies was de trainer van Seraing toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd van zijn ploeg.

Terwijl Van Bommel de eerste helft van zijn ploeg loofde en "onze beste helft van dit seizoen" noemde, had Jeunechamps wel een andere verklaring: "We toonden te veel respect voor onze tegenstander in de eerste helft. Tactisch stond het niet goed en hadden we veel last langs de flanken. Ze scoren op een stilstaande fase en met een gelukje via een afgeweken bal...", zucht hij.

"De tweede helft hebben we wat bijgestuurd en was het beter maar hebben we onze kansjes niet kunnen afwerken. Zij hebben ook hun kansen gehad maar je weet dat je op het veld van Antwerp weinig kansen zal krijgen en zij altijd wel enkele", zegt de trainer van Seraing.

Na 9 wedstrijden staat Seraing op een degradatieplaats met 6 punten. In een seizoen met 3 dalers stijgt de spanning sneller bij de staartploegen. Jeunechamps is zich er zeker van bewust dat de punten snel moeten komen. "Het laatste dat ik wil is dat we wel elke week gefeliciteerd worden voor onze wedstrijd maar telkens puntenloos achterblijven", besluit hij.